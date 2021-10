Réchauffement climatique : de grandes compagnies pétrolières pouvaient l'anticiper

Ils savaient depuis des dizaines d'années et n'ont rien fait. Les géants des pétroliers ELF et Total ont été mis au courant des conséquences désastreuses possibles de leurs activités sur le climat.

Que savaient les grandes compagnies pétrolières des conséquences de leurs activités sur le climat ? Quand l'entreprise Total l'a-t-elle su ? Des chercheurs se sont plongés dans les archives. Un historien au CNRS a découvert des documents datés de 1971. Dans cette publication internet, un expert en climatologie avertit sur les conséquences d'un réchauffement de l'atmosphère d'un degré ou un degré et demi.

Alertes niées pendant trente ans

"J'étais vraiment très interpellé par cet article à l'intérieur d'un organe de communication d'une grande entreprise pétrolière qui lançait déjà l'alerte en 1971. On est dans un moment où la question environnementale émerge dans l'espace public et où une grande entreprise comme Total se doit de réagir, de développer du savoir et des stratégies", analyse Christophe Bonneil, Historien et chercheur. Selon les chercheurs, Total va ensuite recevoir de nombreuses informations sur les risques climatiques, des alertes qui auraient été niées jusqu'au milieu des années 2000.