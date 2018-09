Pyrénées : les températures maximales pourraient augmenter de 1 à 7 degrés d'ici la fin du siècle

Les températures maximales dans les Pyrénées pourraient gagner entre 1,9 et 7,1 degrés d'ici la fin du sicèle, selon Climpy, un projet de recherche transfontalier entre la France, l'Espagne et Andorre.

Selon deux scénarios envisagés par le projet de recherche Climpy, les températures pourraient fortement augmenter dans les Pyrénées d'ici la fin du siècle. Selon le premier scénario de ce projet transfontalier mené entre la France, l'Espagne et Andorre, le réchauffement se situerait entre +4,3°C et +7,1°C pour les maximales et entre +3,6°C et +6°C pour les minimales. Selon un second scénario, les fourchettes seraient de +1,9° et +4,2°C pour les maximales, et de +1,6° et +3,5°C pour les minimales, ont estimé les scientifiques dans un communiqué repris par l'AFP.

Selon Jean-Michel Soubeyroux, climatologue à Météo France et qui participe au projet, le premier cas se base sur un "scénario tendanciel : on continue à faire ce que l'on fait aujourd'hui", dans le cadre de la lutte contre le réchauffement. Le deuxième scénario se déroulerait si l'on "applique" les accords de Paris, a ajouté Jean-Michel Soubeyroux, soulignant que les "mesures qu'on prend maintenant auront des conséquences seulement dans trente ans."