Pyrénées-Atlantiques : des militants coupent les tuyaux d'une station TotalEnergies

L'action a été revendiquée par le collectif Futuro Vegetal, qui dit lutter contre la crise climatique.

Des militants du groupe écologiste espagnol Futuro Vegetal ont dégradé, dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 septembre, une station-service TotalEnergies à Laruns (Pyrénées-Atlantiques), près de la frontière franco-espagnole. Quelques jours plus tôt, une autre station de la compagnie avait été la cible de militants écolos français.

"Les militants ont coupé les tuyaux et rempli les buses de mousse. Il s'agit d'une action contre la répression d'un autre activiste climatique", a indiqué dans un communiqué vendredi le groupe Futuro Vegetal, qui a revendiqué ces dégradations, vidéo à l'appui. Ce collectif dit lutter contre la crise climatique et environnementale et réclame notamment "la fin des subventions à l'industrie de la viande, principal consommateur et pollueur d'eau dans la péninsule ibérique".

L'action s'est déroulée dans la station d'un revendeur de carburants adossée à un garage, sur la commune rurale de Laruns, à une trentaine de kilomètres de la frontière. Elle intervient au moment où la course cycliste de la Vuelta, déjà ciblée en 2022 par le groupe écologiste, passe dans ce secteur du Béarn, vendredi et samedi.