Pollution : du ciment Lafarge dans la Seine

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Des eaux usées, chargée en particules de ciment et de plastique, déversées directement dans la Seine par un camion de l’entreprise Lafarge. Sur cette vidéo, on y voit un camion de l’entreprise Lafarge déverser ses eaux dans un bassin de décantation. Mais via un trou dans la cuve, l’eau s’écoule directement dans la Seine. Ces images ont été tournées jeudi 27 août par Jacques Lemoine, garde-pêche. Il témoigne : « On a pu constater que les cuves se vidaient avec toutes les matières et tous les déchets que ça comporte, que ce soit les résidus qui se trouvent à l’intérieur des camions toupies quand ils le lavent, ainsi que les produits qui servent à nettoyer ».

La mairie de Paris a porté plainte

Ces déchets, l’entreprise doit les traiter. Depuis, la plaque a été ressoudée, Lafarge se dit victime de vandalisme et a porté plainte. « Cette plaque d’étanchéité qui donne sur le dernier bassin de décantation a été arrachée en fin de semaine, on l’a retrouvée remontée quand la police fluviale est venue » explique Thierry Flandre, directeur général de Lafarge agence Vallée de Seine. Une version qui ne convient pas les pêcheurs : selon eux, la pollution dure depuis plusieurs années. La mairie de Paris a porté plainte, une enquête a été ouverte.