Ils partent en mer à la pêche aux déchets. Sur une plage dans le sud de Marseille (Bouches-du-Rhône), des plongeurs bénévoles se retrouvent très vite au milieu de plastiques en tous genres. Des emballages alimentaires, des sacs, des masques, qu'ils tentent de récupérer à la main. La Méditerranée paye les conséquences des récentes inondations. Lundi 4 octobre, juste après la grève du ramassage des poubelles, de fortes pluies avaient charrié des tonnes d'ordures ménagères sur les plages de la ville.

Une pollution d'ampleur

Les plages ont été nettoyés sur le sable, mais pas au fond de l'eau. "Cette masse de déchets, on a en récupéré peut-être 10%, 20%, mais pas plus, le reste est sous la mer", abonde Hervé Menchon, adjoint au maire. En une heure et demie et après de nombreux efforts, les six plongeurs ont récolté 213 litres de déchets, presque 30 kilos. Un bilan qui leur semble dérisoire.