Plusieurs associations et syndicats français proposent un pacte "pour un pouvoir de vivre"

Un appel pour un "pacte social et écologique" est lancé mardi 5 mars par 19 organisations, associations et syndicats.

La CFDT, la Fondation Nicolas Hulot, la Fondation Abbé Pierre et 16 autres organisations* lancent "un appel pour un pacte social et écologique", un "pacte du pouvoir de vivre" comprenant 66 propositions, que franceinfo dévoile en exclusivité mardi 5 mars.

"Le premier message, c'est de dire qu'il faut changer de modèle de développement et dire qu'il faut remettre la question sociale et écologique au cœur de notre modèle de société", a expliqué Laurent Berger, le patron de la CFDT mardi sur franceinfo. "Le second, c'est vous ne ferez pas sans nous."

Pacte social et solidaire by Bonnin on Scribd

"L'heure est à la construction d'un nouveau pacte politique, social et écologique. Un pacte du court, du moyen et du long terme. Un pacte de la bienveillance et du commun : un pacte pour l’humain et pour l’humanité. Un pacte pour tous et pour la planète. Un pacte du pouvoir de vivre, aujourd’hui et demain, dans la dignité et le respect, un pacte qui nous engage tous", indiquent les organisations signataires.

Justice sociale et partage du pouvoir

Les quatre axes majeurs de ce "pacte du pouvoir de vivre" sont :

- Donner à chacun le pouvoir de vivre, dans un cadre commun en protégeant notre avenir et celui des générations futures ;

- Remettre l’exigence de justice sociale au cœur de l’économie ;

- Préparer notre avenir en cessant de faire du court terme l’alpha et l’oméga de nos politiques publiques ;

- Enfin, partager le pouvoir pour que chacun puisse prendre sa part dans la transformation de nos vies.

* Ce pacte est signé par ATD Quart monde, la CFDT, la CFTC, la Cimade, la Fage, France nature environnement, France terre d'asile, la fondation Abbé Pierre, la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, Humanité et biodiversité, la Ligue de l'enseignement, le Mouvement associatif, le Pacte civique, les Francas, la Mutualité française, le Réseau action climat, le Secours catholique, l'Uniopss, l'Unsa.