Pays-Bas : des milliers de jeunes marchent pour le climat pour la première fois

"Faites l'amour, pas du dioxyde de carbone". Plusieurs milliers d'élèves ont manifesté jeudi 7 février pour venir manifester à La Haye, lors de la première marche pour le climat de ce genre aux Pays-Bas, suivant l'exemple de rassemblements similaires en Belgique."Je suis sûre que les dinosaures pensaient qu'ils avaient le temps aussi" proclamaient les pancartes brandies par ces jeunes venus de tous les Pays-Bas.

Selon l'agence de presse néerlandaise ANP, 4 000 participants ont été comptabilisés jeudi, bien que les organisateurs de la marche estiment ce nombre à 15 000 personnes. Qualifiant l'initiative de "fantastique", le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a cependant tempéré l'enthousiasme de ces jeunes, a indiqué la radio-télévision publique NOS. Cité par NOS, Mark Rutte a estimé "qu'ils ne peuvent pas exiger de mesures plus ambitieuses de la part du gouvernement".

Thousands of school students gather in The Hague, as the #climatestrike reaches the Netherlands. (via @ConnyCulemborg) #FridaysForFuture #schoolstrike #klimaatspijbelaars pic.twitter.com/1ZWXCmAUx1