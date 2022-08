Météo : un nuage iridescent aperçu en Asie

Une auréole multicolore trônait dans le ciel du sud de la Chine. Cette étrangeté n’est pas habituelle et l’image a surpris. Le nom donné à ce phénomène est "nuage iridescent". Il a la particularité d’englober les couleurs de l’arc-en-ciel. Pour obtenir un tel spectacle, plusieurs éléments sont essentiels. Ainsi, le nuage doit être peu épais. Ensuite, la lumière du soleil doit pénétrer le nuage avec un angle de 10 à 40 °C. C’est grâce à cela que la diffraction de la lumière sera créée et pourra donner lieu à ce phénomène.



Un nuage souvent visible en Asie

Ce genre de nuage reste toutefois très rare. "En général, quand on les observe, c’est assez haut sur l’horizon et c’est plutot en début ou en fin de journée, au moment où la position relative du soleil, du nuage et de l’observateur le permet", décrit Samuel Morin, chercheur à Météo France et au CNRS. Ce genre de nuages se créait la plupart du temps en Asie, car le climat y est favorable. L’un d’entre eux a été vu au Japon durant l’été 2022. Aussi, ce nuage iridescent a été vu à Gavarnie (Hautes-Pyrénées) en France.