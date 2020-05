VIDEO. Météo : le printemps 2020 est-t-il le plus chaud de tous les temps ?

Mardi 26 mai à Toulouse (Haute-Garonne), le mercure affichait jusqu'à 30 degrés. Lunettes de soleil et chapeaux sont de rigueur. Chacun cherche un petit coin d'ombre ou un moyen de se rafraîchir. Une chaleur inhabituelle à cette période pour les habitants. Une météo exceptionnelle qui fait suite à un début d'année record. Le premier trimestre 2020 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. En France, ce printemps va être le deuxième plus chaud de l'histoire avec une température moyenne supérieure de 1,7 degrés aux normales de saison ces trois derniers mois.

Une chaleur ressentie partout sur le territoire, comme à Dardilly, près de Lyon (Rhône). Chez ce maraîcher, il faut arroser tous les deux jours pour préserver les cultures. Une irrigation vitale qui a débuté bien plus tôt cette année. Patrick Ducreux confie avoir commencé à arroser à partir de fin mars, début avril, alors que c'est d'habitude en juin, juillet et août. Une situation inédite qui n'est pas obligatoirement synonyme de canicule cet été. Plus de la moitié des départements français est déjà en alerte pour risque de sécheresse.

