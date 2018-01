Le volcan le plus dangereux des Philippines est entré en éruption

Réveillé depuis le 13 janvier dernier, le volcan le plus dangereux des Philippes, Mayon, est entré en éruption hier. Depuis son réveil, il a entraîné l’évacuation de plus de 60 000 personnes. La lave a atteint entre 500 et 600 mètres au-dessus du cratère et un nuage de cendres s’est élevé à plus de cinq kilomètres de hauteur, a indiqué l’Institut philippin de vulcanologie et de sismologie. La zone entourant le volcan a été maintenue par les autorités au niveau quatre, soit un cran au-dessous du degré maximal.

55 000 personnes hébergées dans des abris temporaires

Les répercussions sont nombreuses sur le quotidien des habitants de la province d’Albay, qui compte plus de 70 000 personnes. Les écoles ont été fermées dans dix-sept communes et environ 55 000 habitants ont été herbagés dans des abris temporaires.

Les Philippines se trouvent au cœur de la "ceinture de feu" du Pacifique. L’archipel compte vingt-cinq volcans actifs, dont le Mayon qui s’est réveillé cinq fois ces dix dernières années.