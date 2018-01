Le blanchissement des coraux s\'accélère, et c’est alarmant

Dans le monde, les épisodes de blanchissement des coraux sont de plus en plus fréquents. C’est ce qu’a constaté une équipe internationale qui vient de publier une étude inédite dans la revue Science. De 1980 à 2016, les scientifiques ont analysé les épisodes de blanchissement de coraux sur une centaine de sites aux quatre coins du monde. Ils ont remarqué que dans les années 1980, ils se produisaient tous les 25-30 ans en moyenne. Aujourd'hui, c'est tous les 6 ans. Ce rythme menace le rétablissement des coraux.

93 % de la Grande Barrière de corail a blanchi en 2016

Le blanchissement s’est d'ailleurs accéléré ces dernières années. Parmi les sites les plus touchés, la Grande Barrière de corail australienne a blanchi de 93% en 2016, selon l’Université James-Cook. Et 50 % de ses coraux sont morts en deux ans.

La hausse de la température des mers, due au réchauffement climatique, est la principale cause du blanchissement. Sous son effet, les scientifiques ont constaté que la fréquence du blanchissement à été quasiment multipliée par quatre depuis les années 1980.

Le récif corallien est vital

Pourtant, les coraux ont un rôle fondamental. « Un récif corallien se compose non seulement du corail, mais également de poissons, du plancton et tous ces éléments constituent l'écosystème récifal. » rappelle Sarah Romac, un spécialiste du plancton au CNRS. Or tous ces éléments sont indispensables à la survie de millions de personnes dans le cadre d’activités de pêche et de tourisme. Ces récifs représentent seulement 0,2% des mers, mais 30% de la biodiversité marine connue.

Si le rythme du réchauffement se maintient, les blanchissement pourraient revenir chaque année d'ici 2050.