La grève de l'école pour le climat très suivie en Australie

Les jeunes Australiens en nombre pour ouvrir le bal des manifestations pour le climat. Les premiers défilés contre le réchauffement climatique ont débuté vendredi 20 septembre en Australie, où le mouvement a été suivi par des millions d'écoliers.

Dans les rues de Melbourne et Sydney, une foule impressionnante déambulait. A Sydney, les manifestants recouvraient une surface totale de 34 hectares. Greta Thunberg a salué la mobilisation australienne dans un tweet, estimant qu'elle impulserait celle des autres pays.

Crowds marching to the #ClimateStrike in Sydney. This is MASSIVE pic.twitter.com/cC3kOgVWna