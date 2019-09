DIRECT. La grève mondiale des jeunes pour le climat a commencé dans le Pacifique et en Australie

Ce qu'il faut savoir

Coup d'envoi de deux semaines d'actions. Vendredi 20 septembre, les écoliers du monde entier sont appelés à manifester pour la lutte contre le réchauffement climatique, à quelques jours du sommet spécial sur le climat de l'ONU qui réunira une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont Emmanuel Macron et Angela Merkel. Plus de 5 000 actions sont attendues autour du globe. Franceinfo les suit en direct.

Début des manifestations dans le Pacifique et en Australie. Les jeunes du Pacifique et d'Australie sont les premiers à avoir manifester pour le climat et pour appeler à l'action contre le réchauffement climatique. En France, des actions sont prévues sur tous le territoire et un rassemblement parisien commencera sur les coups de 13h, place de la Nation.

Les écoliers incités à boycotter les salles de classe. A Paris, Sydney, Sao Paulo et dans toutes les autres grandes - et moins grandes - villes du monde, des élèves vont participer à une très symbolique "grève de l'école pour le climat." On attend l'un des appels à la mobilisation les plus massifs jamais organisés. Sur toute la planète, plus de 5 000 événements sont attendus. Le point d'orgue se tiendra à New York, où plus d'un million d'élèves de 1800 écoles publiques ont été autorisés à faire l'école buissonnière pour participer aux manifestations. Initiée par Greta Thunberg, les "Fridays for Future" ("vendredi pour l'avenir") entendent mobiliser les enfants du monde entier, pour qu'ils persuadent les adultes de la gravité du réchauffement climatique et pour inciter les dirigeants politiques à prendre des mesures concrètes.

Le premier de la jeunesse sur le climat à l'ONU. Cette journée spéciale donne le coup d'envoi de deux semaines d'actions. Samedi 21 septembre se tiendra le premier sommet de la jeunesse sur le climat organisé par l'ONU. Outre Greta Thunberg, 500 jeunes sud-américains, européens, asiatiques et africains sont attendus. Vendredi 27 septembre, pendant l'Assemblée générale de l'ONU, une autre grève mondiale coordonnée est prévue pour interpeller les chefs de l'Etat.