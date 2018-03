La fonte du Perito Moreno s'accélère

L'aube vient tout juste de se lever en Argentine : on y découvre le Perito Moreno sans sa célèbre arche de glace. C'est donc la fin d'un spectacle majestueux débuté samedi 10 mars : l'effondrement d'une partie de ce glacier, l'un des plus importants et les plus connus de Patagonie, et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le réchauffement climatique mis hors de cause

Comme on le voit sur des images de 2016, le phénomène se produit lorsque le glacier progresse jusqu'aux rives du lac Argentino. La glace, d'une hauteur de 50 mètres, se creuse sous la pression de l'eau, formant une arche qui finit par s'écrouler. Pour une fois, le réchauffement climatique n'y est pour rien. Le Perito Moreno est au contraire l'un des rares glaciers de Patagonie à continuer à avancer. Ce phénomène naturel se produit tous les deux à quatre ans, attirant des milliers de touristes.

