Islande : le réchauffement climatique menace les glaciers

La beauté glacée de la lagune de Jokulsarlon en Islande est faite de dégradés de bleu, de gris et de blanc, avec des icebergs à perte de vue. Et à l’extrémité de ce paysage arctique, on peut apercevoir le front du glacier, d'où se détachent d’immenses blocs de glace. Un paysage magnifique, mais dramatique. Les touristes font des photos mais les glaciologues s’alarment, car la lagune gagne 500 mètres carrés par an. Or plus le glacier fond, plus elle grandit. “Quand vous savez ce qu’il se passe ici, vous avez une autre perception. Oui c’est très beau, mais pour moi, ce lieu est le symbole de la souffrance du glacier”, regrette Snaevarr Gudmundsson, glaciologue.

“Presque comme en été”

Pour comprendre, il faut marcher en direction du front du glacier. “C’est l’hiver, on devrait avoir de la neige, il devrait faire froid ! Or, il fait chaud. C’est presque comme en été”, s’alarme Stephan Mantler, guide islandais. Si le glacier continue de fondre à cette vitesse, en l’an 2300, il aura perdu 80% de sa surface.

