Inondations : comment la lune influence le climat ?

La lune joue un rôle sur le climat. "La lune, chacun sait, c'est elle qui influence sur les marées, et notre satellite naturel connait des variations d'orbite tous les neuf ans", indique le journaliste Jean-Christophe Batteria, présent sur le plateau du 12/13, jeudi 15 juillet. En 2030, nous entrerons ainsi dans un cycle "où l'attraction lunaire sera plus forte et donc les coefficients des grandes marées seront plus importants."

Des conséquences dramatiques

Cette augmentation a été calculée très précisément. "Dans certaines zones géographiques, on atteindra + 7 centimètres. Ça peut paraitre pas beaucoup, mais c'est 7 centimètres qui vont se rajouter à la fonte des calottes polaires, à la fonte des glaciers d'altitude, (…) à l'augmentation du volume des océans car ils se réchauffent", ajoute le journaliste. Selon les chercheurs américains, les conséquences pourraient être parfois dramatiques. "Sur une ville comme celle de Boston, au nord des Etats-Unis, on passerait de six à 46 jours d'inondation", détaille Jean-Christophe Batteria. Environ un millard de personnes pourraient être confrontées à ces phénomènes dans le monde.