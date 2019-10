INFO FRANCEINFO. Le numérique mondial consomme cinq fois plus de ressources naturelles que le parc automobile français

Le cabinet d'experts Green IT alerte sur l’évolution très rapide du secteur, qui va doubler ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025, selon une étude rendue publique lundi.

Avec 34 milliards d’appareils comme des téléphones, des tablettes ou des ordinateurs, le numérique mondial pompe beaucoup de ressources de la planète : de l’eau, de l’énergie, mais aussi des minerais non renouvelables comme l’antimoine, le zinc, ou l’or...

Cette étude rendue publique lundi 21 octobre et réalisée par Green IT, un cabinet d’experts, d’entreprises et d’associations comme le WWF ou HOP, qui se penchent depuis 15 ans sur les pratiques environnementales du numérique, nous alerte sur l’évolution très rapide du secteur. Le numérique va doubler ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025 et tripler ses impacts environnementaux, notamment avec le développement des mines... alors qu’il a déjà de gros besoins.

Il risque donc d’aggraver la crise écologique s’il ne recycle pas plus ses produits. En France, par exemple, seulement 6% des téléphones sont recyclés sur les 24 millions vendus neufs. Mais cette étude est aussi une alerte pour l’activité économique du secteur, qui risque de scier la branche sur laquelle il est assis. En effet, elle cite les données d’une grande compagnie minière, Mac Kinsey, qui estime qu’il ne reste par exemple que 12 ans de réserves d’antimoine, une substance chimique utilisée dans la fabrication de nos objets électroniques.

Des conseils aux utilisateurs

Les trois quarts des impacts viennent de la fabrication des produits, loin devant leur consommation d’énergie, ou les impacts des réseaux et des data centers. Le geste le plus efficace, mais pas toujours le plus facile à faire, est d’allonger la durée de vie de nos équipements, comme de passer de 4 à 8 ans pour son ordinateur, ou acheter des appareils reconditionnés ou d’occasion, et de les faire réparer.

L’autre geste efficace consiste à éteindre ses "box", son réseau wifi, la veille de sa télé en son absence. Pour les auteurs de cette étude, il faudrait que cela devienne un geste automatique, comme éviter de laisser couler l'eau du robinet. L’Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a même calculé que cela pouvait faire économiser 30 euros par an sur sa facture d’électricité. Enfin, il faut éviter autant que possible l’usage du cloud, surtout en 4G. Cela évite la surchauffe des centres informatiques. La vidéo en streaming est elle aussi très gourmande en énergie et émet plus de gaz à effet de serre.

Des conseils aux législateurs et aux fabricants

Cette étude se termine aussi sur des recommandations pour garder des services numériques plus durables. Pour les auteurs de cette étude, il faut se pencher sur la façon dont les objets connectés sont alimentés en données. Les montres et les enceintes entre autres vont se multiplier par 48 en 15 ans. Si nous ne voulons pas les jeter à la poubelle les unes après les autres; il faut que leurs fabricants ouvrent leur interface de programmation, distinguent les mises à jour correctives et évolutives qui peuvent rendre obsolètes des appareils plus ou moins vite. Des dispositions qui seront notamment discutées dans la prochaine loi contre le gaspillage, qui doit passer en deuxième lecture à l’Assemblée nationale d’ici la fin de l’année.