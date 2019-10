Incendie en Australie : des centaines de koalas en danger de mort

Un incendie ravage la côte est de l'Australie depuis samedi. Il touche une zone qui abrite une "population exceptionnelle" de koalas, selon l’Agence de protection de la faune de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud qui s'en inquiète.

Les autorités australiennes craignent pour la vie de centaines de koalas. Les pompiers se battent contre les flammes dans l’est du pays depuis samedi 26 octobre. Un incendie probablement déclenché par la foudre, qui a déjà ravagé 2 000 hectares à 400 km au nord de Sydney. Ce feu inquiète beaucoup les spécialistes des koalas, emblèmes du pays, car il touche une zone qui abrite des centaines de marsupiaux.

Tant que les flammes ravagent les arbres, impossible de savoir si les koalas ont été piégés par le feu, ou s’ils ont réussi à s’abriter en haut des arbres. Sur la radio australienne ABC, Cheyne Flanagan, directrice de l’hôpital des koalas de Port Macquarie, estime cependant qu’au moins 350 koalas auraient péri dans l’incendie.

"Cela s’annonce mal"

Les pompiers, accompagnés de bénévoles, pourront se rendre sur place à partir de jeudi ou vendredi pour évaluer les pertes et sauver les koalas qui peuvent encore l’être. "Quand les koalas se retrouvent pris au milieu des flammes, explique Sue Ashton, présidente du Koala Conservation Australia et de l’hôpital des koalas, ils grimpent jusqu'au sommet d'un arbre et se mettent en boule. Si le feu passe rapidement et ne fait que brûler légèrement leur fourrure, ils sont saufs et leur fourrure repoussera".

En revanche, si les flammes atteignent le sommet des arbres, les koalas sont pris au piège, et ils meurent. Les pompiers et les bénévoles ne pourront dresser de bilan qu’une fois sur place. "On peut être chanceux, résume Cheyne Flanagan, mais ça s’annonce mal".

"Une tragédie nationale"

Si la mort des koalas est avérée, c’est une "tragédie nationale" pour Cheyne Flanagan, car cette population de marsupiaux est "unique". La zone en proie aux flammes autour du lac Innes est une région de reproduction, et il y en a de moins en moins en Australie.

Sue Ashton confie être "effondrée" par cet incendie, "ces koalas ont une très grande diversité génétique". Le défrichement et l’aménagement du territoire ont engendré une perte de l’habitat des marsupiaux, poursuit-elle, ce qui augmente la consanguinité.

De nombreux incendies ont touché, ces derniers mois, les zones de reproduction des koalas. Des centaines d’hectares sont partis en fumée en Nouvelles-Galles du Sud. La Fondation australienne du Koala réclame une loi de protection des koalas et de leur habitat, ainsi qu’une meilleure gestion du bush.