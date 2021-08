Grèce : les incendies se stabilisent à Athènes mais font toujours rage sur l’île d’Eubée

La Grèce n’avait pas connu de tels incendies depuis 30 ans. Les pompiers sont parvenus à stabiliser la situation au nord d’Athènes, mais le feu fait toujours rage sur l’île d’Eubée, où de nombreux résidents et touristes ont été contraints à l’évacuation. Le vent commence toutefois à faiblir. "À Athènes, le ciel n’est plus aussi obscurci qu’il l’a été ces derniers jours, la situation a donc tendance à s’améliorer sur le plan météorologique. Sur l’île d’Eubée, le front fait quand même encore une trentaine de kilomètres", précise Alban Mikoczy, envoyé spécial à Athènes, lundi 9 août.

La colère gronde

Le travail des pompiers va y être très délicat, car l’île est montagneuse, avec assez peu de routes et de chemins, mais le feu ne progresse plus. "La journée va être difficile aussi pour les Grecs qui ont dû quitter leur village précipitamment et qui vont pouvoir y revenir et constater l'ampleur des dégâts. Ce qui risque de faire encore monter leur colère d’un cran contre le gouvernement, car ils estiment avoir été mal protégés et que le corps des pompiers est insuffisant dans le pays", rappelle Alban Mikoczy. De fait, il a fallu l’aide de pompiers ukrainiens, roumains et français pour venir à bout de la situation.