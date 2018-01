Fin d'exploitation des hydrocarbures : le gaz vert comme solution de repli

Selon une étude de l'agence de l'environnement Ademe, publiée mardi, la fin de l'extraction des énergies fossiles en 2040, souhaitée par la loi hydrocarbure de Nicolas Hulot, pourrait être remplacée par du gaz 100% renouvelable dès 2050.

Alors que la loi hydrocarbure de Nicolas Hulot engage la France à ne plus extraire d'énergies fossiles en 2040, une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) montre qu'elles pourraient être remplacées par du gaz 100% renouvelable dès 2050. Publiés mardi 30 janvier, ces travaux de l'agence, en partenariat avec GRT Gaz et GRDF, fait la démonstration que la France dispose de toutes les infrastructures pour faire du gaz vert.

Facile à produire

Le gaz vert est produit à partir de ressources renouvelables, contrairement aux énergies fossiles qui, elles, sont en quantité limitées sur la planète. Aujourd'hui, on peut le produire facilement avec des méthaniseurs. Dans cette sorte de grosse cuve, on y enferme, sans oxygène, des déchets agricoles, tel que des lisiers de cochons ou des boues de stations d'épuration. En se décomposant, ces résidus dégagent du méthane que l'on peut injecter dans les canalisations.

Il y a déjà 500 méthaniseurs en France comme au Mené (Côtes d'Armor) en Bretagne où les déchets d'une trentaine d'agriculteurs fournissent le gaz de 4 000 maisons. L'Ademe estime qu'il faudrait multiplier par 16 les méthaniseurs pour produire 30% de notre consommation.

Il existe un autre moyen, moins odorant, mais plus coûteux aujourd'hui : la pyrogazéification. Il s'agit de chauffer et de traiter du bois pour le transformer en gaz. Enfin, dernier moyen envisageable : le "power to gas". Avec ce principe, les électrons produits par des éoliennes ou des panneaux solaires sont stockés pour être transformés en gaz. Il est question, ici, d'une invention d'une PME de la Drôme. Elle fait aujourd'hui ses preuves en Allemagne, notamment pour recharger les voitures électriques ou à hydrogène. Ce gaz vert pourra servir aussi bien à nos cuisinières ou nos chauffe-eaux, qu'à faire le plein des véhicules de demain.