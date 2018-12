Feuilleton : la vie au fil du Rhin (4/4)

La péniche de Richard, chargée de 250 tonnes de colza, approche d'une écluse. C'est la première des six écluses qu'il doit franchir avant de décharger sa cargaison. Une manœuvre délicate. Les amarres sont fixées au centimètre près. Il y a dix mètres de dénivelé. Sans ces écluses, le débit du fleuve serait trop rapide pour la navigation. En cinquante-et-un ans passés sur les fleuves d'Europe, Richard a vu le transport fluvial se métamorphoser, avec des bateaux de plus en plus gros.

Le Rhin poursuit son cours à travers les âges

Quelques kilomètres plus haut, sur le fleuve, Adrien, pêcheur professionnel, passe le flambeau à un jeune. Il transmet toutes les astuces du métier. Pêcheur de poissons, Adrien se dit aussi pêcheur de mélodies. À 300 km de là, sur les coteaux du Rhin romantique, en Allemagne, Hans est à l'œuvre. Il redoute un hiver trop clément, l'empêchant d'obtenir son nectar : le vin de glace. Cette parcelle n'a pas été vendangée en septembre dernier. Il faudra trois nuits consécutives de gel à -7°C pour faire de ce raisin un vin rare, très apprécié au moment des fêtes.

Il pourra être dégusté avec les fameux bredele alsaciens, ces petits biscuits, dont Maryvonne, la croisiériste, découvre les secrets. En décembre, dans les foyers alsaciens, c'est à qui produira les plus beaux bredele, avec leurs vermicelles multicolores. Richard et Chantal, eux, s'apprêtent à passer leur dernier Noël sur la péniche. Les femmes et les hommes viennent et s'en vont ; le Rhin, lui, poursuit à travers les âges sa course lente et tranquille.

