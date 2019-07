Eurozapping : la Suède bannit un peu plus les fumeurs ; Madrid ne lutte plus contre la pollution

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

De moins en moins d'espaces pour les fumeurs en Suède. Même dehors, il ne sera quasiment plus possible de fumer : fini les terrasses de cafés, les arrêts de bus, les entrées de magasins. Un tour de vis supplémentaire, car en Suède la cigarette est déjà interdite dans les cafés et les restaurants depuis 2005.

Un paquebot écolo

Fin des restrictions pour les automobilistes à Madrid cette année. Depuis lundi 1er juillet, tous les automobilistes peuvent circuler dans le centre de la capitale de l'Espagne. Les mesures de restrictions pour lutter contre la pollution ont été suspendues par le nouveau maire conservateur. Des centaines de personnes ont protesté dimanche contre le retour des voitures et l'UE pourrait sanctionner l'absence de mesures pour améliorer la qualité de l'air.

La Norvège inaugure un paquebot électrique. Le Roald Amundsen, qui se rend régulièrement en Arctique, est un bateau hybride. C'est une innovation majeure pour un secteur jusqu'ici très polluant.

