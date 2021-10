Espagne : en éruption, le volcan Cumbre Vieja paralyse La Palma

M. Maquillon, C. Botella

Dans les îles Canaries (Espagne), le volcan Cumbre Vieja est actuellement en éruption depuis près d'un mois. La situation devient compliquée pour les habitants, qui doivent faire face aux cendres et aux coulées de lave qui ont détruit des milliers de maisons.

C'est un spectacle à la fois surprenant et terrifiant auquel assistent les habitants de La Palma, située dans les îles Canaries (Espagne). Le volcan Cumbre Vieja, en éruption depuis près de 35 jours, est en train de recouvrir l'île de cendres noires, très compliquées à balayer avec une météo capricieuse. Près de 2 000 habitations ont été détruites ou évacuées en raison des coulées de laves et de la cendre tombante. "La pluie rend tout plus difficile, elle durcit la cendre comme du ciment", explique une employée de la ville, chargée du nettoyage.

Des tremblements de terre enregistrés

Les rues de La Palma sont recouvertes d'une épaisse tranche de cendres, qui semble sans fin. Certaines maisons sont totalement ensevelies sous la cendre, alors que des personnes s'emploient à essayer de libérer ces habitations. L'éruption du volcan a également des conséquences au niveau sismique, avec plusieurs tremblements de terre enregistrés, sans créer de dégâts. "C'est le plus fort séisme depuis le début de l'éruption. Il est d'une magnitude de 4,9", explique Itahiza Dominguez, sismologue à l'Institut géographique national.