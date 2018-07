Environnement : "Tous les jeunes sont prêts" à agir

"Il y a du plastique plein les océans, on voit le changement climatique. L'urgence est vraie. On sait qu'il y a le feu. Maintenant on arrête de dire qu'il y a le feu et on agit", tonne Hugo Verlomme, auteur du livre Demain l'océan dans le Soir 3 mardi 24 juillet.

"Avec les sciences participatives, n'importe quel promeneur, plongeur, surfeur, plongeur ou marin-pêcheur peut, avec son smartphone, faire l'antenne pour les scientifiques et leur rapporter des informations cruciales", affirme cet écrivain spécialiste de la mer.

Crèmes solaires polluantes

Sur la plage par exemple, lieu de vacances privilégié des Français, "il ne faut pas utiliser les crèmes solaires mauvaises pour l'océan, ne pas souiller les plages, agir localement et penser globalement", conseille-t-il.



En milieu scolaire, Hugo Verlomme "constate une ouverture fantastique. Tous les jeunes sont prêts et ont envie de faire quelque chose". "Toute vie sur terre dépend de l'océan. On vient de l'océan. Il faut se bouger", rappelle-t-il.



L'écrivain se félicite de l'inscription à venir dans la Constitution de la préservation des mers et des océans : "Liberté, égalité, fraternité et océan. L'océan, c'est 71% de la planète. Nous, on est de plus en plus nombreux sur des terres qui rétrécissent puisque la mer monte".