Environnement : les énergies renouvelables progressent en Europe

"Les énergies dites fossiles (charbon, gaz, pétrole) dominent encore très largement, mais la consommation d'énergie renouvelable est en progression constante. En 2017 la part des énergies provenant du soleil, de l'eau, du vent, des Furet ou des déchets s'élève à 17,5% de l'ensemble de la consommation de l'énergie européenne", explique Hélène Hug sur le plateau de France 2. "C'est peu, mais c'est déjà deux fois plus qu'il y a 15 ans. Merci à l'Europe qui a mis en place des dispositifs très incitatifs pour les États membres", poursuit la journaliste.

La France, élève très moyen

En Europe, le champion incontestable est la Suède dont plus de la moitié de sa consommation d'énergie vient du renouvelable avec 54,5%. Viennent ensuite la Finlande et la Lettonie avec 41% et 39%. Les mauvaises élèves sont au Benelux, Luxembourg et Pays-Bas n'utilisent seulement que 4% d'énergies renouvelables. "La France est un élève très moyen car elle progresse que trop lentement. Elle s'est fixée comme objectif 23% d'énergie en 2020, mais n'est aujourd'hui qu'à 16,3%", conclut Hélène Hug.