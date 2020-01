Écologie : des parlementaires adressent une lettre à Édouard Philippe pour réclamer une "évaluation climatique des lois"

Vingt-trois parlementaires de tous bords appellent à "élargir l’étude d’impact climatique" des textes de loi avant examen et "un suivi" après vote dans une lettre envoyée vendredi au Premier ministre et à Élisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire.

Les députés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le 17 décembre 2019 à Paris. (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP)