DIRECT. Regardez Emmanuel Macron face à la Convention citoyenne pour le climat

#CLIMAT Avant le rendez-vous de ce soir, franceinfo a interrogé neuf participants pour faire un premier bilan du travail de cette Convention. Certains sont très enthousiastes. "C'est prenant, très intéressant et très instructif. Je le fais avec plaisir, ce n'est pas une contrainte du tout. Contrairement à ce que beaucoup pensent, on n'est ni manipulés, ni dirigés", appuie Francine, une retraitée de 70 ans. D'autres sont plus sceptiques : Muriel s'agace par exemple des groupes de travail, qu'elle juge trop vastes et qui "ciblent les citoyens et pas les industriels".







