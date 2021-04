DIRECT. Climat : les Etats-Unis réunissent 40 dirigeants lors d'un sommet virtuel mondial

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CLIMAT

: A l'occasion du Jour de la Terre, le magazine National Geographic a organisé un événement musical virtuel. Au programme : Angélique Kidjo, AURORA, Willie Nelson, Yo-Yo Ma ou encore Ziggy Marley. Ma performance préférée ? Celle du Suédois José Gonzalez (à 16.45 sur cette vidéo), tranquillou dans la forêt. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: "Des instances européennes au Conseil d'Etat, des membres de la Convention citoyenne aux ONG environnementales, la condamnation est unanime : le gouvernement français ne produit pas de politiques publiques compatibles, et à la hauteur, des enjeux de lutte contre les dérèglements climatiques et les pollutions de l'environnement."



A l'occasion du Jour de la Terre et de la tenue d'un sommet mondial sur le climat, un collectif comptant des élus, universitaires et autres chercheurs, publie ce matin une tribune dans Libération pour demander à la France d'en faire plus en matière de lutte contre la crise climatique.



: Dans cette tribune, publiée alors qu'un sommet sur le Climat s'ouvre aujourd'hui à l'initiative des Etats-Unis, le secrétaire général de l'ONU rappelle que "d'ici à 2030, les plans d'action nationaux doivent réduire d'au moins 45% la pollution mondiale".

: "Il n'y a tout simplement aucune raison de construire de nouvelles centrales à charbon, où que ce soit. Un tiers des centrales à charbon du parc mondial sont déjà plus coûteuses à exploiter qu'il n'en coûte de développer de nouvelles énergies renouvelables et d'assurer le stockage. La COP26 doit marquer l'arrêt de mort du charbon."



Dans une tribune publiée dans Le Monde, le secrétaire général de l'ONU lance un appel à tous les pays, toutes les villes, entreprises et institutions financières "pour adopter des plans concrets et rapides, afin d'arriver à zéro émission de gaz à effet de serre". Dans la ligne de mire (entre autres) : le charbon, énergie la plus émettrice de CO2.

: Attention au "greenwashing" et aux effets d'annonces émanant des grandes entreprises. Selon une étude de la société d'investissement britannique Arabesque, moins d'une grande entreprise sur quatre (24,84%) dans le monde est réellement en mesure de limiter le réchauffement de la planète de 1,5 °C d'ici 2050, conformément aux ambitions de l'Accord de Paris.







: "Il faut qu'on mette le climat dans toutes les politiques économiques et sociales, et c'est ce que Biden est en train de faire aux Etats-Unis", poursuit Laurence Tubiana, coprésidente du comité de gouvernance de la convention citoyenne pour le climat.





: "C'est beaucoup plus qu'un retour symbolique." Invitée de franceinfo, la directrice de la Fondation européenne pour le climat, Laurence Tubiana, revient sur le retour des Etats-Unis sur le devant de la lutte contre la crise climatique. Elle pointe "une mobilisation diplomatique d'ampleur (...)" de la part de Washington "pour dire que le climat est un enjeu inter du niveau des chefs d'Etat et il faut que chacun tienne les objectifs de l'Accord de Paris."

: "Ce retour va d'abord marginaliser les climatosceptiques que sont les présidents brésilien et philippin Jair Bolsonaro et Rodrigo Duterte. Et puis l'administration américaine recrée ainsi une dynamique forte au niveau de la planète, une émulation pour entraîner d'autres décisions ambitieuses."





Après le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris durant le mandat de Donald Trump, la réunion organisée par le nouveau président américain Joe Biden doit marquer le réengagement de la première puissance mondiale dans la lutte contre le dérèglement climatique. "C'est extrêmement important dans la dynamique géopolitique mondiale", estime Sébastien Treyer, directeur de l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), interrogé par notre journaliste Camille Adaoust.

: En organisant aujourd'hui et demain un sommet sur le climat, le président américain Joe Biden entend bien prendre le leadership dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette actualité fait la une chez L'Humanité ainsi que dans Le Figaro.







: L'enjeu de ce sommet pour le climat est de taille pour la crédibilité du nouveau président américain. Joe Biden veut s'ériger en leader mondial de la lutte contre le réchauffement mais doit rassurer quant à l'inconstance de son pays en la matière, et ce après les quatre ans de la présidence de Donald Trump et de son administration climatosceptique.

: A l'occasion de la Journée de la Terre, ce sommet lui donnera l'occasion de dévoiler le nouvel engagement de Washington pour contribuer à maintenir le réchauffement mondial sous les +2 °C, si possible +1,5 °C, par rapport à l'ère pré-industrielle, comme le prévoit l'accord de Paris conclu en 2015. Un objectif planétaire hors de portée en l'état actuel des engagements nationaux.

: Joe Biden réunit aujourd'hui un sommet virtuel mondial sur le climat. Le président américain prendra la parole dans la matinée devant la quarantaine de dirigeants étrangers invités à cette réunion sur deux jours : parmi eux, le Chinois Xi Jinping, le Russe Vladimir Poutine, l'Indien Narendra Modi, le Français Emmanuel Macron ou encore le pape François.







Voici un premier point sur l'actualité de cette journée :



A l'occasion du jour de la Terre, le président américain réunit aujourd'hui un sommet virtuel mondial sur le climat censé marquer le retour des Etats-Unis dans la lutte contre le réchauffement. Joe Biden doit dévoiler un objectif "ambitieux" pour son pays, après quatre ans de présidence Trump marquée par un recul des ambitions en matière de lutte contre la crise climatique.



