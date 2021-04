Climat : la Chine participera au sommet organisé par les Etats-Unis, malgré les tensions entre les deux pays

Malgré de vives tensions bilatérales, la Chine et les Etats-Unis semblent décidés à collaborer sur le climat. Pékin a confirmé mercredi 21 avril la participation du président chinois Xi Jinping au sommet virtuel organisé cette semaine par son homologue américain, Joe Biden. Xi Jinping "prononcera en ligne depuis Pékin" un "important discours", a déclaré le ministère des Affaires étrangèreschinois, mettant fin à une certaine incertitude quant à sa participation.

Quarante dirigeants invités

La Chine et les Etats-Unis sont les deux premiers émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, à l'origine du réchauffement planétaire. Leur entente est donc cruciale pour la réussite des efforts internationaux entrepris pour réduire ces émissions. Le président américain a invité 40 dirigeants mondiaux au sommet qui se tiendra par visioconférence jeudi et vendredi, dont Xi Jinping et le chef d'Etat russe, Vladimir Poutine.

Cette réunion est censée marquer le retour des Etats-Unis en première ligne dans la lutte contre le changement climatique, après leur désengagement durant le mandat de Donald Trump, lequel avait retiré son pays de l'accord de Paris. Joe Biden avait décidé dès son premier jour à la Maison Blanche en janvier 2021 de réintégrer son pays à cet accord.