Devant le siège de l'OMS, des médecins appellent à une action mondiale contre les risques liés au changement climatique

Un appel à l'action, à l'heure de l'Assemblée mondiale de la santé. Quelque 200 professionnels de santé ont manifesté devant les bâtiments de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), samedi 29 mai à Genève (Suisse), afin de demander que les autorités de tous les pays reconnaissent les risques sanitaires liés au changement climatique, et agissent pour les contrer.

Des membres du réseau d'activistes pour le climat Doctors for Extinction Rebellion, lors d'un rassemblement appelant à davantage d'action contre les risques sanitaires liés au réchauffement climatique, le 29 mai 2021 à Genève (Suisse). (FABRICE COFFRINI / AFP)

Portant des blouses blanches et des masques, ils ont défilé ou ont été poussés en chaises roulantes sur deux kilomètres dans le quartier international de Genève, jusqu'au siège de l'OMS. Certains portaient des banderoles géantes appelant à l'action, dont une montrant un imposant thermomètre avec la graduation rouge des températures s'élevant vers une planète en feu.

Une fois arrivés devant le bâtiment de l'agence sanitaire des Nations unies, des représentants du réseau d'activistes pour le climat Doctors for Extinction Rebellion (Doctors4XR) ont remis une pétition au directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Signé par plus de 1 100 professionnels de santé du monde entier, le texte dénonce "l'inertie, l'inaction et la distance abyssale entre les discours et les actes". Il exige que les autorités sanitaires de tous les pays "déclarent publiquement que le changement climatique met les gens en danger de mort, et agissent maintenant pour préserver la vie".

Une "relation intime entre la santé des personnes et celle de la planète"

Les professionnels de santé dans le monde sont déjà "confrontés chaque jour aux conséquences de la détérioration de l'environnement sur [leurs] patients et [leurs] communautés", insiste cette pétition. Tedros Adhanom Ghebreyesus a salué les militants, promettant de lire leur lettre aux Etats membres.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un rassemblement pour davantage d'actions contre les risques sanitaires liés au réchauffement climatique, le 29 mai 2021 à Genève (Suisse). (FABRICE COFFRINI / AFP)

"La pandémie de Covid-19 a une fois de plus mis en évidence la relation intime entre la santé des personnes et celle de la planète", a-t-il déclaré, soulignant qu'elle a montré "ce qui se passe lorsque nous ne sommes pas suffisamment préparés et que nous ne réussissons pas à coopérer les uns avec les autres".