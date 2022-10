Dérèglement climatique : pour le climatologue Jean Jouzel, il faut "éduquer tout au cours de la vie"

C. Matausch

Le 19/20 s'installe en Bretagne, vendredi 14 octobre, pour une édition spéciale consacrée au dérèglement climatique. Le climatologue et prix Nobel de la Paix avec le Giec, Jean Jouzel, est en direct de la Cité de la voile de Lorient (Morbihan). L'été dernier a été le plus chaud de l'histoire, y compris en Bretagne. Cela va-t-il devenir la norme ? "Non, pas tout de suite. Dans les années 2050, les étés comme ceux que nous avons aujourd'hui deviendront la norme. Ce sera progressif, mais il se peut très bien que l'été prochain soit tout à fait normal", explique Jean Jouzel.



La nécessité d'éduquer

"De façon générale, les vagues de chaleur plus intenses, plus fréquentes, vont se mettre en place d'ici 2050 et au-delà, si le réchauffement continue", poursuit le climatologue. Interrogé sur une éventuelle prise de conscience des Français suite aux épisodes climatiques de cet été, Jean Jouzel estime qu'elle existe chez "une certaine partie des Français".

"Ma crainte, c'est vraiment que cette prise de conscience s'atténue rapidement si on a effectivement un été normal, un autre encore", poursuit le climatologue. Jean Jouzel estime qu'il faut "éduquer les jeunes, éduquer aussi tout au cours de la vie". "Cette transition est attractive. La réussir, c'est vraiment aller vers un monde plus apaisé", ajoute-t-il.