VIDEO. D\'enfant battu à gouverneur de Californie… retour sur la vie d\'Arnold Schwarzenegger

"Nous vous demandons juste d'arrêter de mentir aux gens à propos du changement climatique et de la pollution et d'offrir des solutions et non pas des conneries." C'est un acteur star. Arnold Schwarzenegger est aussi un homme très engagé en faveur de l'écologie.

Il naît en 1947 en Autriche. Il grandit dans une famille catholique mais subit des violences de la part de son père, ancien membre du parti nazi. À 14 ans, il découvre, dans un magazine, un champion de culturisme devenu acteur et décide de s'en inspirer.

À 20 ans, il est le plus jeune athlète à remporter la célèbre compétition de culturisme Mister Univers. L'année suivante, il s'installe aux États-Unis. À 29 ans, il remporte le Golden Globe du Meilleur Jeune espoir pour son rôle de culturiste autrichien dans "Stay Hungry". À 36 ans, il devient citoyen américain. En 1984, il entre dans l'histoire du cinéma en incarnant Terminator devant la caméra de James Cameron. À la fin des années 1990, sa carrière d'acteur est sur le déclin.

Je veux remercier Greta et ces jeunes héros à travers le monde de partager leurs grands rêves. Arnold Schwarzenegger

À 56 ans, il est élu gouverneur de Californie, sous les couleurs du parti républicain. En 2006, alors en campagne pour un second mandat, il annonce un dispositif qui vise à réduire d'un quart les émissions de gaz à effet de serre en Californie d'ici 2020. À 64 ans, il fonde l'ONG R20. Son but : participer à la lutte contre le changement climatique. Selon lui,"c'est le défi de notre époque."

En décembre 2015, dans le cadre de la COP21 à Paris, il interpelle les dirigeants du monde sur les enjeux du changement climatique. Dès 2016 et la campagne présidentielle, il refuse de soutenir Donald Trump et s'oppose même violemment à lui. À 71 ans, lors d'un sommet sur le climat à Vienne, Arnold Schwarzenegger apporte son soutien à Greta Thunberg.

En 2018, pendant #MeToo et 15 ans après avoir été accusé d'agressions sexuelles, il reconnaît avoir "franchi la ligne plusieurs fois" et présente ses excuses.