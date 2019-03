Une marée humaine pour réclamer un engagement fort sur le climat. La place de l'Opéra noire de monde, à Paris. "Plus chauds, plus chauds que le climat"... Les slogans ont fusé dans le cortège. "J'ai peur qu'il y ait une explosion ou que la Terre se fende en deux", dit une petite-fille. Un même mot d'ordre pour tous les manifestants : le climat est l'affaire de tous et chaque citoyen se doit d'agir. Un participant à la marche dit qu'il prend le plus possible les transports en commun, se déplace à vélo et à pied.

Beaucoup de jeunes

Sous le soleil, les politiques étaient aussi de la partie pour dénoncer un président très timide en matière d'écologie. Les jeunes, très nombreux dans le cortège, ont dénoncé, comme hier, vendredi 15 mars, la non-assistance à une planète en danger. Tout au long du parcours, la manifestation parisienne s'est déroulée dans le calme avant de finir en musique, place de la République.