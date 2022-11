Climat : Emmanuel Macron propose un pacte de décarbonation aux industriels

Emmanuel Macron a proposé mardi 8 novembre un pacte de décarbonation aux industriels les plus émetteurs de CO2 en France. "Si des projets et des sites sont identifiés d'ici à 18 mois, si vous doublez vos efforts, si on arrive à passer des 10 millions de tonnes de CO2 évités à 20 millions instruits, nous doublerons les moyens consacrés à cet enjeu et passerons l'enveloppe de 5 à 10 milliards d'euros d'accompagnement", a lancé le chef de l'Etat aux industriels réunis à l'Elysée. Pour arriver à cet effort, le chef de l'Etat a aussi annoncé que le gouvernement allait dérouler une planification précise à six mois et dans les années à venir, "filière par filière".

50 sites industriels qui représentent 10% des émissions du pays

Les dirigeants des cinquante sites industriels français les plus émetteurs de CO2, ont été reçus dans la salle des fêtes de l'Elysée. A eux seuls, ces 50 sites représentent 30 000 emplois et la moitié des émissions de l'industrie, soit 10% des émissions du pays. Emmanuel Macron a insisté sur sa volonté d'accélérer la lutte contre le changement climatique, après un premier quinquennat jugé trop timoré en la matière par les spécialistes de l'environnement. Mais aussi de réindustrialiser.

"La décarbonation c'est un des éléments qui doivent nous permettre à continuer de créer de l'emploi industriel." Emmanuel Macron, président de la République à l'Elysée

S'adressant aux industriels, il a demandé que des "contrats de transition écologique" soient signés pour graver dans le marbre les efforts promis, site par site, et filière par filière aussi, sous l'égide du ministre de l'Industrie. "Nous mettrons en ligne la carte de France des 50 sites" les plus émetteurs de CO2 pour suivre les progrès, a-t-il promis.

Le nord de la France est la région où l'on trouve le plus d'émissions, avec 12 millions de tonnes de CO2 émises, suivie par le bassin de Marseille-Fos avec un peu plus de 10 millions de tonnes de CO2, et l'embouchure de la Seine en Normandie.