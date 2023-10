Climat : le pape François appelle la COP28 à se prononcer pour une transition énergétique "contraignante"

Le souverain pontife déplore des réponses "insuffisantes" alors que la planète s'approche d'un "point de rupture".

Temps de lecture : 1 min

"Le monde s'écroule." Le pape François a lancé un nouveau cri d'alarme face au réchauffement climatique et a appelé, mercredi 4 août, à une transition énergétique "contraignante" dans un texte intitulé "Laudate Deum" ("Louez Dieu") et publié quelques semaines avant la COP28 de Dubaï qui se tiendra début décembre. Le souverain pontife déplore des réponses "insuffisantes alors que le monde (...) s'écroule" et s'approche d'un "point de rupture".

Le pape exhorte les grandes puissances à "reconfigurer le multilatéralisme" alors que les objectifs de réduction des émissions carbone semblent de plus en plus difficiles à atteindre. Selon lui, la COP28 peut représenter "un tournant" en cas d'accord contraignant sur la transition des énergies fossiles aux sources d'énergie propres telles que l'éolien et le solaire, sans quoi elle sera "une grande déception".

"Ce n'est que par un tel processus que la crédibilité de la politique internationale pourra être rétablie." le pape François dans son texte "Laudate Deum"

Le pape François, qui a fait de la défense de la "maison commune" un thème récurrent de son pontificat depuis son élection en 2013, met aussi en garde face aux "opinions méprisantes et déraisonnables" des climatosceptiques, "même au sein de l'Eglise catholique". "Ces dernières années, de nombreuses personnes ont tenté de se moquer de ce constat", déplore-t-il, sur fond de prolifération des fausses informations relativisant le réchauffement climatique ou "ridiculisant" ceux qui en parlent. "Nous avons beau essayer de les nier, de les cacher, de les dissimuler ou de les relativiser, les signes du changement climatique sont là, toujours plus évidents", alerte le pape.