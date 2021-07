Climat : le Conseil d'État demande à la France de réduire ses émissions de gaz à effet de serre

Comment faire baisser les émissions de CO2 ? "Il faut agir sur les secteurs les plus polluants en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et sur lesquels on peut agir de manière assez directe", explique la journaliste Jihane Benzina, présente sur le plateau du 20 Heures, jeudi 1er juillet. Les transports représentent ainsi 31% des émissions, contre 19% pour l'agriculture et 17% pour les bâtiments.

Les préconisations du Haut Conseil pour le Climat

Le Haut Conseil pour le Climat, un organisme indépendant, a formulé des préconisations, dont certaines très concrètes. "Pour les transports, on pourrait agir sur l'arrêt des ventes des véhicules thermiques", en l'avançant à 2030 au lieu de 2040, rapporte ainsi Jihane Benzina. Concernant l'agriculture, l'exonération de la taxe sur le fioul pourrait être supprimée, l'usage d'engrais à base d'azote pourrait être limité, et de nouvelles pratiques agroécologiques pourraient être envisagées. Enfin, au sujet du bâtiment, il faudrait accélérer la sortie du chauffage au gaz ou au fioul.

Parmi Nos sources

Le rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat