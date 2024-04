Climat : la Suisse sanctionnée pour son inaction par la Cour européenne des droits de l'homme

Mardi 9 avril, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé la Suisse responsable de la détérioration de la santé d'un collectif de personnes âgées, par son inaction contre le réchauffement climatique. La première victoire d'une longue série ?

C'est une victoire attendue depuis des mois. Un collectif de 2 500 personnes âgées dénonçant les effets du réchauffement climatique sur leur santé, a poursuivi la Suisse en justice, et obtenu gain de cause, mardi 9 avril. Me Cordelia Bähr, avocate de "Ainées pour la protection du climat", le collectif à l'origine de la plainte, a salué "un jour historique", avec émotion. "La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les droits des 'Ainées pour la protection du climat' avaient été violés", s'est réjouie la juriste face à la presse.

Pour Greta Thunberg, "ce n'est que le début"

L'activiste écologiste Greta Thunberg en personne est venue assister à l'événement. La décision est importante, car elle fait office de jurisprudence et pourra donc être prise comme jugement de référence pour des affaires similaires. "Ce n'est que le début en matière de contentieux climatique. Partout dans le monde, de plus en plus de gens traînent leur gouvernement devant les tribunaux", a souligné Greta Thunberg. Mardi matin, la Cour jugeait trois affaires contre des États qui ne respecteraient pas leurs engagements contre le réchauffement climatique. L'un des dossiers concerne la France.