Climat : "la saison des cyclones a commencé très fort"

La nature n’épargne pas l’Amérique, comme l’explique, sur le plateau du 8 Heures, Nathalie Rihouet : "La saison des cyclones a commencé très fort. Florence est un ouragan de catégorie quatre sur cinq, qui va impacter l'est des États-Unis : la Virginie et les deux Caroline, dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 septembre". L’événement promet d’être terrible : "Il y aura de très violentes rafales de vent allant jusqu'à 270 km/h et une submersion côtière, d'où l'évacuation de la population du littoral, décrypte la journaliste. Ce qui inquiète le plus, ce sont les pluies diluviennes qui vont s'abattre sur cette zone pendant trois à quatre jours. On attend l'équivalent de cinq mois de précipitations parce que cet ouragan va avoir du mal à s'évacuer et aura tendance à faire du surplace".

Isaac rétrogradé en tempête tropicale

Isaac, qui s’approche de la Guadeloupe et de la Martinique, sera peut-être en revanche moins violent que prévu. "Il a été rétrogradé en tempête tropicale, mais pourrait repasser en catégorie un de cyclone, prévient Nathalie Houet. Il y aura des rafales à 150 km/h mais pas de pluies diluviennes a priori, parce qu'il va très rapidement passer entre le nord de la Guadeloupe et le sud de la Martinique, dans la journée du jeudi 13 septembre."

