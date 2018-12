Climat : la pétition qui bat tous les records

La pétition contre l'inaction climatique de l'État français enregistre déjà plus d'1,6 million de signatures. C'est plus que la pétition contre la Loi travail ou celle, plus récemment, contre la hausse des prix du carburant, à la base du mouvement des "gilets jaunes". "L'affaire du siècle", le nom de cette pétition en ligne, est portée par quatre ONG (Notre affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France) et incarnée sur le web par des figures du cinéma, comme Marion Cotillard, et des YouTubeurs, comme le duo McFly et Carlito.

"Ça suffit, agissez !"

Attaquer en justice l'État français, est-ce que cela peut réellement faire changer les choses ? "Cette action juridique a déjà été menée, notamment aux Pays-Bas", expliquait le réalisateur Cyril Dion, sur France Inter. "Ça suffit, agissez !", cela pourrait être le message de cette pétition, qui en additionnant les soutiens espère bien peser dans les choix prochains de l'exécutif.

Le JT

Les autres sujets du JT