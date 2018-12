Climat : la pétition pour traduire l'État en justice bat tous les records

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"L'affaire du siècle", relayée par des célébrités, est désormais la pétition la plus signée de l'histoire de France. Le texte a recueilli plus d'1,6 million de signatures en moins d'une semaine. Selon l'une de ses initiatrices, Marie Toussaint, son succès n'est pas surprenant. "Pendant longtemps ça a été théorique le changement climatique, on le savait, on le voyait sur d'autres territoires très lointains et tout d'un coup ça rentre dans notre vie personnelle", explique-t-elle.

"Agir ici et maintenant"

La mobilisation a fait réagir le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. "Je partage cette impatience, je comprends cette impatience qui est exprimée (...) nous ne pouvons plus nous contenter de signer des accords internationaux, il faut agir ici et maintenant", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter jeudi 20 décembre. Les ONG attendent désormais un engagement fort de l'État avant d'enclencher leur action en justice. En France, depuis 2016, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter

