Climat : la pétition contre l’inaction gouvernementale fait recette

Relayée par plusieurs célébrités comme Marion Cotillard, Juliette Binoche, Abd Al Malik ou Élie Semoun, "L’Affaire du siècle" est désormais la pétition la plus signée de l’Histoire de France. Le texte a recueilli plus d’1,6 million de signatures en moins d’une semaine. Son succès n’est pas surprenant, selon l’une de ses initiatrices présidente de l’association "Notre Affaire à Tous", Marie Toussaint.

Une mobilisation qui fait réagir François de Rugy

"Pendant longtemps ça a été théorique, le changement climatique, estime-t-elle. On le savait, on le voyait sur d'autres territoires très loin de nous. Puis d'un coup ça rentre dans notre vie personnelle, quotidienne, intime. On voir bien que ça impacte nos plantations, nos habitations. C'est en train véritablement de bouleverser la vie des Français." Cette mobilisation a fait réagir le ministre de la Transition énergétique et solidaire François de Rugy. Les ONG attendent désormais un engagement fort de l’État, avant d’engager leur action en justice. En France, depuis 2016, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d’augmenter.

