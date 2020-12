Climat : l'année 2020 a été la plus chaude en France depuis 1900, selon Météo France

Avec une valeur moyenne sur l'ensemble du pays atteignant 14 °C, la température de l'année 2020 se classe au premier rang des plus fortes valeurs mesurées depuis 1900 par le prévisionniste.

"Une année hors du commun", selon Météo France. L'année 2020 a été la plus chaude en France depuis 1900, annonce le prévisionniste mardi 29 décembre. La température moyenne sur l'ensemble du pays a atteint 14 °C. "Cette année 2020 a été jalonnée par une succession de mois 'chauds', à l'exception des mois de juin et octobre relativement proches de la normale", détaille Météo France.

En début d'année, le pays a connu son second mois de février le plus chaud de l'histoire. Durant l'été, deux épisodes de canicule ont concerné la France, du 30 juillet au 1er août puis du 6 au 13 août, rappelle Météo France. "Le mois de septembre a ensuite été marqué par une vague de chaleur tardive exceptionnelle, du 13 au 17 septembre. Après un mois d'octobre légèrement frais, novembre a bénéficié de conditions anticycloniques et d'une douceur exceptionnelle", ajoute le service météorologique.