Climat : en Antarctique, le "glacier de l'apocalypse" menacé par de nouvelles fissures, analysent des scientifiques

A l'ouest du continent de glace, la dernière plateforme du glacier Thwaites se fissure de plus en plus, selon de nouvelles observations scientifiques. Un événement aux conséquences dramatiques pour les zones côtières.

Sous l'effet du réchauffement climatique, des fissures alarmantes menacent le "glacier de l'apocalypse". A l'ouest de l'Antarctique, le glacier Thwaites, 120 km de large, 600 km de long et 3 km de profondeur, est de plus en plus fragile, selon de nouvelles observations rendues publiques* lundi 13 décembre. "L'effondrement final de la dernière plate-forme glaciaire du glacier Thwaites [qui représente un tiers du glacier] pourrait débuter par le croisement de fissures et de crevasses cachées dans un délai aussi rapide que cinq ans", écrivent les glaciologues.

Grâce à des données satellites, des radars souterrains et des mesures GPS, ils ont observé des cassures sur cette banquise qui sert de contrefort au glacier. "La plate-forme glaciaire est un peu comme un pare-brise, avec une série de fissures qui s'ouvrent lentement. Vous vous dites : 'Il faudrait que je change mon pare-brise et un jour, bang, il y a des millions d'autres fissures", explique la glaciologue Erin Pettit à Science*. La structure de glace est également fragilisée par de l'eau de mer plus chaude qui s'infiltre en dessous.

Une menace pour le niveau des océans

Le sort de ce morceau de glace lointain est crucial, en particulier pour les habitants des zones côtières. L'effondrement de cette plate-forme va en effet accélérer le détachement du glacier et sa fonte dans les eaux de l'océan. Thwaites contribue déjà à 4% des 20 cm d'élévation du niveau de la mer constaté aujourd'hui et cette contribution pourrait augmenter d'un quart avec la disparition de la dernière plate-forme. Si le glacier, menacé à l'horizon de quelques siècles, disparaissait, le niveau de la mer monterait de 65 cm. Pire, c'est tout l'Antarctique de l'ouest, qui contient suffisamment de glace pour faire grimper les océans de 3,3 m, qui serait alors menacé.

Comme trois glaciologues l'avaient expliqué à franceinfo en 2019, ce scénario catastrophe est aujourd'hui irréversible à cause du réchauffement climatique provoqué par nos modes de vie trop carbonnés (transports, alimentation, logement). Mais il est encore temps de limiter la casse. "Si on arrive à revenir à une période un peu plus froide par exemple, il est tout à fait concevable que le glacier continue à se retirer mais de manière très, très lente", expliquait en 2019 Eric Rignot, professeur en sciences de la Terre à l'université de Californie à Irvine. A condition de diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre.

*Tous les liens marqués d'un astérisque sont en anglais.