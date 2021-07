Chaleur, sécheresse, foudre et donc incendies : l'Ouest américain s'attend au pire ce week-end

C'est dans l'Etat de l'Oregon, au nord de la Californie, que la situation est la plus inquiétante : le "Bootleg Fire", un incendie déjà plus grand que la ville de New York, ne cesse de grossir.

De la foudre, du vent, un mercure élevé et une sécheresse alarmante : l'Ouest américain déjà ravagé par les incendies se préparait au pire, vendredi 16 juillet, face à un cocktail de prévisions météorologiques propices à l'émergence de nouveaux brasiers ce week-end.

C'est dans l'Etat de l'Oregon, juste au nord de la Californie, que la situation est la plus inquiétante. Le "Bootleg Fire", un incendie déjà plus grand que la ville de New York, ne cesse de grossir. Des dizaines d'habitations ont déjà été détruites et au moins 2 000 personnes ont dû évacuer la zone précipitamment.

Très proche de la Californie, l'incendie menace aussi le réseau électrique de cet Etat et les autorités veulent à tout prix éviter que des millions de personnes soient plongées dans le noir, comme ce fut le cas les années précédentes lorsque le réseau était trop sous tension.

Des fumées toxiques au Canada

Au cercle vicieux dans lequel l'Ouest américain est plongé cet été - des canicules à répétition et une sécheresse qui transforment la zone en poudrière - devrait s'ajouter un nouvel élément perturbateur ce week-end : la foudre. "Je suis assez inquiet des orages secs qui pourraient tomber dimanche et lundi", a fait savoir Daniel Swain, spécialiste du climat à l'Université de Californie Los Angeles (UCLA).

La situation n'est pas beaucoup plus clémente dans le Canada voisin. Au menu, chaleur, incendies... et fumée toxique. Des alertes sur la qualité de l'air ont été émises dans quatre provinces du pays.

Les autorités s'attendent aussi à des températures élevées ces prochains jours, de l'Alberta à l'Ontario, quoique pas aussi extrêmes que les 49,6°C enregistrés près de Vancouver il y a trois semaines.