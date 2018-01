Ce qui va changer pour l\'environnement en 2018

Polluants et dangereux pour la biodiversité, les sacs plastiques devraient être de plus en plus réglementés. Ils deviendront payants en Grèce, en Espagne et en Turquie, et seront interdits en Belgique, à Bali, à Montréal ou encore à Boston.

En Inde, les tigres vont être recensés, comme tous les 4 ans. Alors qu'ils étaient 1400 en 2010, ils pourraient être plus de 3000 cette année, selon les relevés partiels.





Taxes sur la pollution en Chine

Plusieurs Etats vont initier le « dialogue de Talanoa » sur le climat en janvier. Il s'agit de rencontre régulières, pour que le réchauffement climatique n'excède pas 2°C.

À partir du début de l'année, la Chine, plus gros pollueur de la planète, va taxer plusieurs types de pollution : eau, air, sols, et même pollution sonore.