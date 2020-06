Caraïbes : un impressionnant nuage de sable voile le ciel

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans les Caraïbes, un phénomène assombrit le ciel depuis quelques jours. Un immense nuage de sable venu du Sahara recouvre la Martinique, la Guadeloupe et d'autres îles. C'est une brume intense, très épaisse, qui dégrade la qualité de l'air au point que les plus fragiles doivent éviter de sortir de chez eux. L'air est vicié et l'horizon bouché pour les habitants. "On a les yeux qui brûlent, on a de petits picotements", confie un automobiliste. Poussées par des vents tropicaux, les particules de sable arrivent dans les Caraïbes. Et si le phénomène est connu, son intensité est exceptionnelle. Du jamais-vu depuis des décennies.

Alerte rouge en Guadeloupe

La Guadeloupe a décidé de passer le département en alerte rouge pour la qualité de l'air. "Nous sommes dans une situation exceptionnelle qui risque de durer jusqu'à la fin de semaine", explique Christina Raghoumandan, directrice de Gwad'Air. Les personnes âgées, femmes enceintes et les personnes atteintes de maladie cardiorespiratoires sont invitées à n'effectuer que de brèves sorties. Le nuage, qui a déjà avalé les hauteurs du Guatemala, se dirige vers le Floride (États-Unis) et l'Amérique centrale.