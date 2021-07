Australie : "très mauvaises" perspectives pour la Grande Barrière de corail, selon des scientifiques

Les perspectives d'avenir demeurent "très mauvaises" pour la Grande Barrière de corail ont annoncé lundi 19 juillet des scientifiques du gouvernement australien, au moment où l'Unesco doit se prononcer sur son statut sur la liste du Patrimoine mondial. Cet écosystème unique semble s'être cependant quelque peu rétabli au cours de l'année écoulée selon les conclusions des experts.

L'Institut australien pour la science marine (AIMS) a expliqué que les coraux étaient en ce moment dans une phase de rétablissement après une décennie d'événements très stressants pour l'ensemble du système, du fait du réchauffement de l'eau et de l'impact de cyclones. Mais ces moments de répit sont de plus en plus rares en raison du réchauffement climatique, expliquent dans leur rapport annuel (contenu en anglais) les scientifiques de cette agence gouvernementale qui observe depuis 35 ans l'état de santé de la Grande Barrière.

L'agence des Nations unies a publié en juin les préconisations de ses experts et organismes consultatifs qui suggèrent que la Grande Barrière, inscrite au Patrimoine mondial en 1981, soit rangée sur la liste des sites "en péril" du fait de sa détérioration. Celle-ci est liée pour à la récurrence des épisodes de blanchissement des coraux, conséquence des bouleversements climatiques.