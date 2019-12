Australie : de gigantesques incendies ont déjà ravagé des millions d'hectares

La capitale australienne suffoque : un épais nuage de fumée recouvre Canberra. La situation n'est pas mieux à 300 kilomètres de là, à Sydney. Depuis trois mois et le début des incendies, la scène est devenue presque quotidienne. Dans l'est du pays, un gigantesque feu a déjà ravagé deux millions d'hectares de forêt et de brousse, c’est l'équivalent de la moitié de la Suisse. Les pompiers australiens n'arrivent pas à contrer la progression des flammes. Ils doivent concentrer leur action sur les foyers les plus importants.



Protéger soi-même sa maison

"Je ne peux pas partir et laisser ma maison, il y a trop de foyers partout et pas assez de pompiers et de camions. Nous allons donc protéger nous-mêmes notre maison et celle de nos voisins", explique un habitant. Une sécheresse et une chaleur exceptionnelle attisent les 140 feux répertoriés, qui progressent simultanément. Des centaines de maisons ont déjà été détruites. Les services météo australiens annoncent pour mardi 10 décembre des vents violents qui devraient renforcer les incendies.