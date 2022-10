Allier : une forêt sanctuarisée pour sa préservation

À première vue, c'est une forêt comme une autre. Mais dans la Montagne bourbonnaise (Allier), les arbres vivent et meurent comme bon leur semble. Quand l'un d'entre eux tombe, il reste sur place. Sur cette parcelle, située à l'est du département, la forêt existe depuis au moins 200 ans, et n'est pas exploitée depuis plusieurs décennies. Les sapins et les heures abritent une flore rare, et une faune particulière. Une biodiversité unique, que le Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier a décidé de protéger.



Atténuer les effets du changement climatique

Il a recensé ce qu'il reste des forêts anciennes : 10 % de toutes les surfaces boisées. "Il y a eu aussi bien sur de la traduction de forêts en prairies, c'est-à-dire qu'on retourne des forêts pour mettre des prairies à la place. (…) Il y a une destruction petit à petit", explique Romain Deschamps, chargé d'études et de communication au Conservatoire. Une souscription a été ouverte auprès des particuliers et des entreprises pour sauvegarder ces forêts, riches en biodiversité et alliées précieuses pour atténuer les effets du changement climatiques. Une fois achetées, elles resteront accessibles à tous. Les arbres vieilliront sans intervention humaine.