Carte Visualisez le nuage de poussières désertiques qui traverse actuellement la France

Depuis dimanche, des particules venant du Sahara survolent la partie ouest du pays, causant une baisse de la qualité de l'air dans plusieurs départements du Sud-Ouest. Des mesures sont notamment prises dans les Pyrénées-Atlantiques.

Couchers de soleil spectaculaires, ciel à l'aspect jaunâtre et laiteux, poussière sur les voitures... De nombreuses photos et vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux depuis dimanche 3 septembre. La cause ? Un nuage de sable venant du Sahara qui survole actuellement le sud-ouest de l'Hexagone. Plusieurs régions ont déjà été touchées, comme la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Il a atteint mardi la partie nord du pays et devrait se diluer à partir de mercredi 7 septembre.

Le service européen Copernicus met à disposition des données de surveillance de l'atmosphère et propose des prévisions et analyses de la concentration de poussière dans l'air en haute altitude, à 3 000 m. Ces données permettent de cartographier, heure par heure, l'avancée des particules désertiques. Leur concentration est exprimée en µg/m3, c'est-à-dire en masse de particules par unité de volume d'air. Plus la couleur est foncée, plus la concentration est élevée.

L'arrivée de ce nuage est liée au phénomène de "goutte froide". Il s'agit d'"une poche d'air très froid située à plus de 5 000 m d'altitude", explique Météo-France. Lorsque cette goutte froide se positionne au large du Portugal comme c'est actuellement le cas, elle fait un effet de pompe à chaleur et "peut générer des remontées d'air plus doux et plus humide en provenance de Méditerranée", et notamment des poussières sahariennes.

Images prises par le satellite Terra de la Nasa avec le capteur optique Modis, le 4 septembre 2023. (NASA WORLDVIEW EARTHDATA / LEA PRATI)

Alerte à la pollution dans les Pyrénées-Atlantiques

Cet épisode a conduit à un dépassement du seuil d'information et de recommandation aux particules grossières dans les Pyrénées-Atlantiques, mardi 5 septembre. En conséquence, "le préfet a décidé de déclencher la procédure d'alerte, qui correspond au second niveau du dispositif de gestion des épisodes de pollution", a annoncé la préfecture. Plusieurs mesures ont été prises, comme l'abaissement temporaire de 20 km/h des vitesses maximales autorisées sur les autoroutes, les routes nationales, départementales et les voies rapides. Les brûlages de déchets verts dans les jardins sont aussi interdits jusqu'à demain.

Mais ce n'est pas le seul département concerné. Selon Atmo Occitanie, l'indice de la qualité de l'air est jugé "mauvais" pour les Hautes-Pyrénées, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, la Haute-Garonne et le Gard. Le phénomène, qui s'est déjà produit en octobre 2022 et en février 2023, n'est pas sans risque pour la santé, selon l'Organisation météorologique mondiale, qui explique que ces poussières aéroportées peuvent "provoquer des irritations de la peau et des yeux, des conjonctivites et accroître le risque d'infection oculaire."